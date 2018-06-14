Зеппельт не приедет на ЧМ-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт не поедет в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает пресс-служба ARD. По мнению немецких спецслужб, существует "слишком большой риск" для безопасности журналиста.

Решение по Зеппельту приняли руководители ARD совместно с главой МИД Германии Хайко Масом. В обосновании говорится, что "МИД должен воспринимать всерьез анализ ответственных внутренних ведомств и с учетом вопросов безопасности ни к какой иной оценке ситуации прийти не мог".

Зеппельт является автором нескольких фильмов о допинге в российском спорте. Ранее возник скандал с российской визой для журналиста. Российская сторона в итоге выдала разрешение на въезд Зеппельту для работы на ЧМ-2018. В Следственном комитете России (СКР) заявили о том, что могут допросить немца по делу информатора ВАДА Григория Родченкова.