Зепп Блаттер: "Уже сейчас слабые сборные играют на ЧМ от обороны. Что будет, когда команд станет 48?"

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер скептически высказался насчет увеличения количества сборных на чемпионате мира. С 2026 года в финальной стадии турнира будет участвовать 48 команд.

"48 команд на ЧМ-2026: в групповом турнире уже сейчас, с 32 командами, более слабые сборные играют, чтобы не проиграть. В первую очередь оборона! Что будет, когда команд станет на 16 больше? Гораздо больше матчей, а что насчет спектакля? Ваше мнение?" - написал Блаттер в Твиттере. Также он высказался о системе видеоповторах

"ВАР должен быть главным арбитром. Это должно быть для унифицированной интерпретации моментов. Сейчас судейство зависит от разных манер на разных континентах и в разных ассоциациях", - считает Блаттер.

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