23:10 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Зенит": "Добро пожаловать на стадион "Санкт-Петербург", Витсель!"


"Зенит" в Твиттере поздравил сборную Бельгии и персонально Акселя Витселя с выходом в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/4 финала "красные дьяволы" обыграли Бразилию (2:1).

- Добро пожаловать на стадион "Санкт-Петербург", Аксель!, - говорится в сообщении. 

В полуфинале Бельгия во вторник, 10 июля, на стадионе Санкт-Петербурге сыграет против Франции.

Напомним, Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 год.

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