Защитник сборной Перу: "Фарфан не шевелил руками и ногами. Никогда не видел такой сцены"

Защитник сборной Перу Андерсон Сантамария рассказал о состоянии здоровья партнера по команде Джефферсона Фарфана. Накануне форвард "Локомотива" был госпитализировал после того, как потерял сознание во время тренировки.
- Сейчас он в сознании и спит, - цитирует Libero Сантамарию. - Ему ничего не угрожает. Надеемся, что сегодня или завтра он присоединится к команде, но пока он в больнице.
Вспоминаю вчерашний день... Фарфан лежал без движений на поле, не шевелил ногами и руками. Ему открыли глаза, а он - бледный и лишь моргает. Это была тяжелая сцена, никогда не был свидетелем подобного.
Когда Фарфан будет выписан из больницы и сможет ли принять участие в заключительной игре своей команды на чемпионате мира неизвестно.
Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
Источник: Фарфану предварительно диагностировано сотрясение мозга //
Что случилось с Фарфаном. Заявление Федерации футбола Перу
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