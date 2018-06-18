Защитник сборной Бельгии Менье: "Мы серьезно настроены на этот чемпионат мира"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье заявил, что его национальная команда максимально серьезно настроена на чемпионат мира-2018. Сегодня бельгийцы разгромили команду Панамы в матче группового этапа (3:0).

- Возможно, то, что мы начали медленно, связанно с волнением, потому что два года работали ради этой игры и этого турнира, держали ее в уме, - цитирует РИА Новости Менье. - Мы очень серьезно настраиваемся на этот чемпионат мира, нашему поколению пора что-то выигрывать, поэтому настраиваемся максимально серьезно. Мы уважаем всех соперников. Очень многое станет понятно по следующим двум играм, рассчитываем на выход в плей-офф. Для многих из нас этот чемпионат мира является определяющим.

Сборная Бельгии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с командами Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).

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