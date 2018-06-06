Защитник Англии Роуз из-за боязни расизма не берет свою семью на ЧМ-2018

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз не хочет видеть свою семью на чемпионате мира-2018. По словам 27-летнего игрока, его близкие могут столкнуться с оскорблениями на расовой почве.



- Я не беспокоюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали туда из-за расизма и того, что еще может там произойти, - цитирует AFP Роуза. - Я не хочу беспокоиться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм.

Чемпионат мира пройдет 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии в групповом турнире сыграет в командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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