Замены газона на "Казань Арене" перед чемпионатом мира-2018 не планируется

Министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, что газон на "Казань Арене" не планируется менять перед чемпионатом мира 2018 года.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира примут 11 российских городов – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

– Замены поля на "Казань Арене" не планируется. Сейчас используются последние технологии, поле прошито, оно находится в прекрасном состоянии, – приводит "Р-Спорт" слова Леонова. – ФИФА регулярно проверяет его качество, для нее это очень важный момент.

На "Казань Арене" пройдут шесть матчей ЧМ-2018, включая две игры плей-офф (1/8 финала и четвертьфинал).