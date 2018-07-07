За Хорватию на ЧМ-2018 забивали семь игроков. Больше - только у Бельгии

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил свой первый гол на чемпионате мира-2018, сравняв счет в матче 1/4 финала против России. За хорватов на турнире отличались уже семь футболистов: Лука Модрич, Иван Ракитич, Анте Ребич, Иван Перишич, Милан Бадель и Марио Манджукич.

Из участников турнира только у Бельгии голы забивало большее количество игроков - 9.