21:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

За Хорватию на ЧМ-2018 забивали семь игроков. Больше - только у Бельгии


Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил свой первый гол на чемпионате мира-2018, сравняв счет в матче 1/4 финала против России. За хорватов на турнире отличались уже семь футболистов: Лука Модрич, Иван Ракитич, Анте Ребич, Иван Перишич, Милан Бадель и Марио Манджукич

Из участников турнира только у Бельгии голы забивало большее количество игроков - 9.

Россия - Хорватия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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