За 6 часов до финала ЧМ-2018 в продаже не осталось билетов

На 12.10 по московскому времени на официальном сайте ФИФА не осталось билетов на финал чемпионата мира-2018. В решающем матче турнира, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники", сыграют сборные Франции и Хорватии.

Отметим, что еще три часа назад у болельщиков была возможность купить билеты третей, второй и первой категорий (цена - 27 300, 42 600 и 66 000 рублей соответственно).

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь