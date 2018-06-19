Юрий Жирков: "Против Салаха было тяжело, это игрок мирового уровня"

Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги матча с Египтом (3:1).

– Каково было играть против Салаха?

– Тяжело, это игрок мирового уровня.

– Что говорил Черчесов вам?

– Да пару слов сказал: встречай в прием мяча, отрабатывай.

– Как вам Египет?

– Хорошая команда, показала быстрый футбол. Было несколько опасных моментов, старались играть через форварда.

– В чем отличия от первой игры?

– Соперник был сильнее, конечно, такой игрок в составе. Мы готовились сконцентрировано, подошли во всеоружии.

– Черчесов сказал, что вы еще не вышли. Что в раздевалке творилось?

– Я сразу пошел в душ восстанавливаться. А вообще хорошая атмосфера.

– Вам лично поручали опекать Салаха?

– В первом тайме он с моей стороны играл, так что, конечно. Но и Зобнин, и Игнашевич

– Реже подключались к атаке?

– В установке было, говортл, что больше подключаться правому флангу, а не левому.

– Гол Салаха вернул интригу?

– Да, был маленький сумбур, держало в напряжении.

– Египтяне не справились с агрессией после первого забитого мяча?

– Если забили три мяча, значит они не справились. Приятно побеждать. (Игорь НОВИКОВ)

Россия - Египет: онлайн-трансляция