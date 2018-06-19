Юрий Жирков: "Против Салаха было тяжело, это игрок мирового уровня"

Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги матча с Египтом (3:1).
– Каково было играть против Салаха?
– Тяжело, это игрок мирового уровня.
– Что говорил Черчесов вам?
– Да пару слов сказал: встречай в прием мяча, отрабатывай.
– Как вам Египет?
– Хорошая команда, показала быстрый футбол. Было несколько опасных моментов, старались играть через форварда.
– В чем отличия от первой игры?
– Соперник был сильнее, конечно, такой игрок в составе. Мы готовились сконцентрировано, подошли во всеоружии.
– Черчесов сказал, что вы еще не вышли. Что в раздевалке творилось?
– Я сразу пошел в душ восстанавливаться. А вообще хорошая атмосфера.
– Вам лично поручали опекать Салаха?
– В первом тайме он с моей стороны играл, так что, конечно. Но и Зобнин, и Игнашевич
– Реже подключались к атаке?
– В установке было, говортл, что больше подключаться правому флангу, а не левому.
– Гол Салаха вернул интригу?
– Да, был маленький сумбур, держало в напряжении.
– Египтяне не справились с агрессией после первого забитого мяча?
– Если забили три мяча, значит они не справились. Приятно побеждать. (Игорь НОВИКОВ)