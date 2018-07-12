Юрий Жирков: "Франция станет чемпионом мира"

Защитник Юрий Жирков, объявивший о завершении карьеры в сборной России, выразил мнение, что чемпионом мира станет сборная Франции. по его словам, он знает, о чем говорит.

- Думаю, французы выиграют. У них сильная команда, практически все лидеры, - цитирует Жиркова kaliningrad.kp.ru. - Они очень здорово смотрятся. Тем более мы с ними играли, я знаю, о чем говорю.

- Игра каких сборных на мундиале понравилась, помимо России и Франции?

- Марокканцы неплохо смотрелись: держали, контролировали мяч. Но не везло в каких-то моментах. Те же сербы, кроме последней игры с Бразилией. Мексиканцы тоже, бразильцы и шведы показывали хороший футбол.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)