Юрий Семин: "Побег со сбора "Локо"? Как Семин мог не поддержать сборную?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что его отъезд со сбора команды на матч 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия (1:1, 3:4 – пенальти) был согласован с клубным руководством. Накануне, напомним, телеграм-канала "Мутко против" распространил информацию, согласно которой наставник чемпионов самовольно покинул расположение железнодорожников на сборе в Австрии, не предупредив об этом руководство.

- Как Семин мог не поддержать сборную? Все было согласовано, все руководство в курсе. Так что тут не о чем говорить, - сказал Семин.

- В Сочи на игру России в Хорватией собираетесь?

- Решим ближе к делу. Пока ответа нет.

Напомним, ранее председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков назвал информацию о "самоволке" Семина бредом. (Андрей СИЗЯКИН)