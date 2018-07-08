Юрий Семин: "На ЧМ-2018 сборная России вышла на новый для себя уровень"

Главный тренер "Локомотива", бывший наставник сборной России Юрий Семин считает, что национальная команда была прекрасна на домашнем чемпионате мира. Россияне на мировом первенстве дошли до 1/4 финала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Мы должны признать успешным выступление сборной России на этом чемпионате мира, команда показала высокий боевой дух и была в состоянии соперничать по ходу турнира с любой сборной, – цитирует ТАСС Семина. – Но самым важным считаю то, что нам нужно сейчас осознать, какую роль в жизни наших людей занимает футбол. Наша национальная сборная была прекрасна на этом чемпионате. Мы на этих хороших эмоциях должны четко и ясно представлять, что футбол – это великая игра, которой нужно уделять много внимания для развития.

Если говорить про команду, то все ребята на этом турнире вышли на новый для себя уровень, в противодействии с очень сильными соперниками они поняли, куда идет футбол, как развивается. И они все стали сильнее. Я думаю, что после этого чемпионата на нашу сборную перестанут вываливать весь негатив, который присутствовал еще месяц назад. Футбол ощутит поддержку.

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