Юрген Клинсманн: "Сборная США реально могла бы дойти до полуфинала ЧМ-2018"

Бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсманн считает, что американцы по потенциалу могли бы претендовать на выход в полуфинал чемпионата мира-2018. Клинсманн возглавлял сборную США с 2011 по 2016 год, но был уволен за неудачно складывавшийся отборочный турнир ЧМ-2018. Ему на смену пришел Брюс Арена, уже руководивший сборной с 1998 по 2006 год. Под его руководством американцы не пробились в финальную стадию чемпионата мира, впервые с 1986 года.

- Я видел, что сборная на чемпионате мира-2018 реально могла дойти до полуфинала, - цитирует Yahoo! Sports Клинсманна. - Чемпионат мира не имеет ничего общего с четырьмя годами до него. Это совершенно новая глава. Германия едва не пролетела мимо чемпионата мира-1990. В последнем матче нам необходимо было побеждать Уэльс. И я до сих пор помню, как Марк Хьюз упустил стопроцентный момент за две минуты до конца игры. Он беспрепятственно пробил головой, но мяч ушел выше ворот. Если бы он забил, мы бы не поехали в Италию. А так мы стали чемпионами мира.

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