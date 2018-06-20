Юго Ллорис: "Горжусь тем, что в сотый раз сыграю за сборную Франции"

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис поделился ожиданиями от матча со сборной Перу на ЧМ-2018. Эта игра должна стать для него сотой в составе национальной команды.

- Да я очень горжусь тем, что сыграю уже в сотый раз. Это символическая цифра, но это не имеет значения, потому что мы только начали играть на чемпионате мира. Чувствуем, что мы намного ближе сейчас к достижению титула, поэтому остальное не играет роли, - цитирует вратаря ТАСС. - Команда Перу достаточно сложный соперник, они любят свою страну, активные ребята, у них хорошая мотивация. До игры с Данией они не проигрывали 10 матчей, конечно, проигрыш отрицательно влияет на атмосферу в команде, проникает негативная энергия. Думаю, у нас пока достаточно энергии, чтобы одержать победу над Перу.

Франция - Перу: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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