Йозеф Блаттер: "Чемпионат мира придаст России дополнительный вес"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в интервью RT отметил, что бойкот чемпионата мира в России некоторыми государствами никак не скажется на проведении соревнований. По его словам, ничего хорошего эти санкции не дадут, потому что речь идет не только о футболе, но и о том, что Россия – один из мировых центров, а ЧМ-2018 только придаст ей дополнительный вес.

– Как известно, шесть государств приняли решение бойкотировать предстоящие соревнования. Отразится ли это каким-либо образом на турнире?

– Нет. Я не уверен, что они действительно осуществят свои "угрозы". Если сборная Англии будет выступать удачно и выйдет в четвертьфинал или в финал, то в Лондоне кто-нибудь обязательно скажет: "Надо ехать!" Решение бойкотировать чемпионат продиктовано геополитической ситуацией. Но не сомневаюсь, что предстоящий турнир пройдет исключительно успешно – как в плане игры, так и в плане имиджа ФИФА и страны-хозяйки, которая продемонстрирует, что она в состоянии провести у себя соревнование подобного уровня. Ничего хорошего эти санкции не дадут, потому что речь идет не только о футболе, но и о том, что Россия – один из мировых центров, а мундиаль только придаст ей дополнительный вес.

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