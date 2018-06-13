Йерро стал тренером сборной Испании на время ЧМ-2018

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании, спортивный директор Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Фернандо Йерро будет возглавлять национальную команду во время чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба федерации.

В среду, 13 июня, глава национальной организации Луис Рубиалес объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста наставника сборной. Накануне, 12 июня, 51-летний специалист, несмотря на действующий до лета 2020 года контракт, согласился возглавить "Реал" после завершения турнира в России. По данным испанских СМИ, "королевский клуб" заплатил 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта тренера.

Основным претендентом на вакантный пост считался Альберт Селадес, тренер сборной Испании U21 и ассистент Лопетеги.

Йерро впервые выступит в новом статусе 13 июня. Пресс-конференция тренера и президента RFEF начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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