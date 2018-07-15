Ярно Коскиранта: "Атмосфера на ЧМ замечательная, почти как на играх СКА"

Форвард СКА Ярно Коскиранта считает, что в финале чемпионата мира сборная Франции обыграет Хорватию. Финн отметил, что не является болельщиком "трехцветных".
-Было здорово, – цитирует пресс-служба СКА Коскиранту. – Я с братом ходил на матч Россия – Египет. Игра была классная, Дзюба забил, мы отлично провели время. Атмосфера тоже замечательная, почти как на играх СКА.
– Как думаете, кто выиграет чемпионат мира?
– Думаю, Франция.
– Болеете за них?
– Нет.
Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
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https://www.ska.ru/news/view/iarno-koskiranta-nie-zaghoriel-potomu-chto-v-sportzalie-niet-solntsa/