Ярно Коскиранта: "Атмосфера на ЧМ замечательная, почти как на играх СКА"

Форвард СКА Ярно Коскиранта считает, что в финале чемпионата мира сборная Франции обыграет Хорватию. Финн отметил, что не является болельщиком "трехцветных".

-Было здорово, – цитирует пресс-служба СКА Коскиранту. – Я с братом ходил на матч Россия – Египет. Игра была классная, Дзюба забил, мы отлично провели время. Атмосфера тоже замечательная, почти как на играх СКА.

– Как думаете, кто выиграет чемпионат мира?

– Думаю, Франция.

– Болеете за них?

– Нет.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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