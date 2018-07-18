Яри Литманен: "Я полностью поддерживаю внедрение ВАР"

Бывший форвард сборной Финляндии Яри Литманен положительно оценил использование системы видеоповторов (ВАР) на матчах ЧМ-2018. По его словам, эту систему все давно ждали.

– Это отличное нововведение. Считаю, что повторы помогают придерживаться правил честной игры, честного отношения к каждому игроку и каждой команде, – цитируют Литманена "Известия". – Если же мы говорим о судьях, им постоянно приходится принимать быстрые решения, и не всегда они могут быть в них абсолютно уверены. Проблема состоит в том, что весь мир может посмотреть со своих экранов повтор четыре или пять раз, а у судей таких возможностей не было. Это хорошая система, которую мы все давно ждали. Однажды я забил гол мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов. Мяч был на полметра за линией ворот, но гол не засчитали. Через пять минут забил еще один чистый мяч, но судья вновь не зафиксировал взятие ворот. Если бы тогда использовались нынешние технологии, можно было бы проверить эти эпизоды, и результат матча был бы более честным. Думаю, у любого профессионального футболиста хватает таких историй. Поэтому я полностью поддерживаю внедрение ВАР.