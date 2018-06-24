Японская принцесса: "Россия прекрасно организовала чемпионат мира"

Принцесса Японии Хисако Такамадо, заявила, что считает прекрасной организацию чемпионата мира-2018 в России.
- Не только результат чемпионата, но и укрепление связей через чемпионат мира очень важно. Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира, - цитирует принцессу "Р-Спорт". - В этот раз я впервые посетила Россию. В разных городах меня приняли очень тепло. Мне дали хорошие возможности узнать культуру и историю каждого города.
Ранее сборная Японии в Саранске обыграла команду Колумбии (2:1).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180624/1138452916.html