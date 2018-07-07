Яна Кудрявцева: "Если Россия обыграет Хорватию, я прыгну в бассейн в своем свадебном платье"

Известная российская гимнастка Яна Кудрявцева пообещала прыгнуть в бассейн в свадебном платье в случае победы сборной России над Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Если сборная России по футболу обыграет Хорватию, то я прыгну в бассейн в своем красивом, новом белом платье, в котором сегодня, я стала женой, - написала спортсменка в Инстаграме.

Спортсменка вышла замуж за хоккеиста "Авангарда" Дмитрия Кугрышева.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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