Ян Дюрица: "За мои слова об Англии меня оштрафовала ФИФА. Я не хочу уже возвращаться к этой теме"

Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица намекнул, что сборной Англии помогали выйти на чемпионат мира 2018 года в России. При этом словацкий футболист считает неправильным, что англичане смогут пропустить мировое первенство из-за политики.

– Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на ваш вопрос. Никто бы даже не раздумывал. Помните историю с Данией, которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92 и, кстати, выиграла турнир (улыбается)

– В ходе отборочного цикла вы сказали: "Есть только одно место, дающее право прямого выхода на чемпионат мира. И зачем там должна быть Словакия, если в группе есть Англия?" Англичан тащили на ЧМ-2018?

– Англия – эта сильная команда. Но иногда вмешивается и определенная политика.

– В смысле?

– Ну так бывает, понимаете. Иногда сильной команде благоволят. То же самое порой случается, когда условная "Барселона" играет с более слабым соперником. Тогда за мои слова об Англии меня оштрафовала ФИФА. Я не хочу уже возвращаться к этой теме, это были эмоции. Англия, конечно, сильнее Словакии, она это доказала. И будет неправильно, если англичане не поедут на чемпионат мира из-за какой-то там политики… Несправедливо.