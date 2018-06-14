"Я сделал это бесплатно". Робби Уильямс показал средний палец британским СМИ?

Средний палец, который Робби Уильямс показал в камеру во время церемонии открытия чемпионата мира-2018, мог адресоваться британским СМИ.
Ранее Уильямс подвергся критике за согласие выступать на празднике в России.
Во время исполнения песни Rock DJ он в одном куплете изменил текст и спел: "But I did it for free" ("Но я сделал это бесплатно").
Возможно, нецензурный жест и изменение текста напрямую связаны.
"I did this for free"...@robbiewilliams #Rusia2018 #RUSIAxESPN pic.twitter.com/9f19I0ofi4– Sergio Dipp (@SergioADippW) 14 июня 2018 г.