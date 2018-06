"Я сделал это бесплатно". Робби Уильямс показал средний палец британским СМИ?

Средний палец, который Робби Уильямс показал в камеру во время церемонии открытия чемпионата мира-2018, мог адресоваться британским СМИ.

Ранее Уильямс подвергся критике за согласие выступать на празднике в России.

Во время исполнения песни Rock DJ он в одном куплете изменил текст и спел: "But I did it for free" ("Но я сделал это бесплатно").

Возможно, нецензурный жест и изменение текста напрямую связаны.

