"Я немец, когда выигрываю, но иммигрант, когда проигрываю". Езил - эмоционально о причинах ухода из сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Месут Езил заявил, что глава Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель сделал его "козлом отпущения" в связи с неудачным выступлением национальной команды на чемпионате мира-2018. Немцы не смогли попасть в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.

- Я больше не хочу быть козлом отпущения за некомпетентность главы Немецкого футбольного союза, - сообщается в заявлении Езила, опубликованном в его Твиттере. - Я немец, когда мы выигрываем, но я - иммигрант, когда проигрываем. Моих друзей Лукаса Подольски и Мирослава Клозе никогда не называли немецкими поляками, так почему же я немецкий турок? Потому что это Турция? Потому что я мусульманин? Такое не прощается и не забывается.

Езил объявил о завершении карьеры в сборной Германии сегодня вечером.