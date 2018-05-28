Вячеслав Шевчук - о травме Салаха: "Рамос совершил хамский поступок"

Бывший защитник "Шинника" и "Шахтера" Вячелсав Шевчук отметил, что игрок "Реала" Серхио Рамос виноват в травме нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Египтянин повредил плечо в столкновении с испанцем в финале Лиги чемпионов.

- Это хамский поступок, который не увидел судья, - приводит "Футбол 24" слова Шевчука. - Салах может вылететь на полгода, если операция. Испанец схватил его за руку и держал, пока тот не упал. Когда Мохамед был на поле, "Реал" несколько раз перешел свою половину поля. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы Салах играл до конца.