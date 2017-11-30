Вячеслав Фетисов: "Вокруг чемпионата мира-2018 очень много разговоров"

Спецпредставитель Госдумы РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что тренерскому штабу необходимо подумать над тем, как подготовить сборную России к чемпионату мира-2018. Напомним, мудиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

- РФС постоянно обсуждает проблемы, связанные с организацией процессов, и, прежде всего, подготовкой футболистов по спортивному принципу, - цитирует "Газета.Ru" Фетисова. - Это происходит и в не совсем футбольных странах, которые вдруг на чемпионате мира выступают очень хорошо. Это удивляет людей, но на самом деле надо не удивляться, а проанализировать, откуда у них появился успех. На это много причин: организация, современные методики, системы внутренних соревнований, которые выявляют по-настоящему сильнейших, а не каких-то блатных.

Но сейчас об этом говорить смысла мало – до чемпионата мира осталось полгода, и разговор надо переводить в плоскость нашей нынешней команды. Насколько ее можно мотивировать и подготовить, чтобы они не разочаровали болельщиков. Если они будут бороться и отдаваться полностью борьбе, то смогут компенсировать какие-то недостатки, связанные с нехваткой мастерства.

Если бы чемпионат мира проводился в другом месте, то не было бы столько разговоров. Потрачены колоссальные средства, часть которых появилась из карманов налогоплательщиков. Конечно, люди хотят видеть результат подготовки и организации. Любая страна-хозяйка рассчитывает и на качественную организацию, и на успешное выступление своей сборной.