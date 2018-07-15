17:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вукоевич пришел на финал ЧМ-2018 в майке сборной Хорватии


Экс-футболист и скаут сборной Хорватии  Огнен Вукоевич прибыл в "Лужники" на финал чемпионата мира. Он пришёл как обычный болельщик.

Вукоевич был выведен из состава делегации после скандального видео с участием защитника сборной Домагоя Виды, на котором футболисты после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ кричат "Слава Украине!"

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

результаты опроса
55505 чел.
Франция - Хорватия: кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
Франция
60.8%
Хорватия
39.2%
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ