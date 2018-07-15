Вукоевич пришел на финал ЧМ-2018 в майке сборной Хорватии

Экс-футболист и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич прибыл в "Лужники" на финал чемпионата мира. Он пришёл как обычный болельщик.

Вукоевич был выведен из состава делегации после скандального видео с участием защитника сборной Домагоя Виды, на котором футболисты после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ кричат "Слава Украине!"

Ребята прислали. На матче Вукоевич с пивком. По билету пришёл?) pic.twitter.com/17akBq0h33 – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 15 июля 2018 г.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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