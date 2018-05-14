15:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Все билеты на матч чемпионата мира-2018 Испания - Португалия проданы


Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все билеты на матч ИспанияПортугалия, который пройдет в рамках группового этапа чемпионата мира-2018, проданы. Глава региона выразил надежду, что болельщики этих команд после турнира по-другому откроют для себя Краснодарский край.

– Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания – Португалия, – цитирует ТАСС Кондратьева. – Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании – команда мирового уровня, показывающая превосходную игру. Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А сыграют со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Сочи примет четыре матча: Португалия – Испания, Бельгия – Панама, Германия – Швеция и Австралия – Перу.

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