Вратарь сборной Туниса в двух играх симулировал травму, чтобы партнеры могли поесть во время Рамадана

Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен симулировал травму в двух товарищеских матчах команды против Португалии (2:2) и Турции (2:2), сообщает The Sun. Причины такого поведения - религиозные убеждения тунисцев. Обе игры состоялись во время священного месяца Рамадан, когда мусульманам не разрешается есть и пить от восхода и до заката солнца.

Оба раза Ассен изображал травму сразу после заката. Пока врачи оказывали ему помощь, партнеры по команде пили воду и подкреплялись.

Следующий матч Тунис проведет против Испании 9 июня, но игра начнется поздно вечером, так что проблем с приемом пищи у команды возникнуть не должно. На чемпионате мира-2018 мусульманским футболистам также не придется соблюдать пост, поскольку Рамадан закончится в день открытия турнира - 14 июня.

Тунис на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамой (28 июня, Саранск).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу