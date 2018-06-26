20:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Врач из Томска сделал предложение колумбийке во время матча Польша - Колумбия


Врач из Томска Сергей Покидов сделал предложение гражданке Колумбии Руис Корреа Карэн Маргарите во время матча ЧМ-2018 Польша - Колумбия (0:3). Об этом в своем твиттере сообщил журналист "Матч ТВ" Евгений Евневич.

- На матче Колумбии и Польши случилась очень милая история. Сергей - врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн, - написал журналист. -  Правда, было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии. Ох, как я переживал первые 40 минут. Йерри Мина –ты создал семью!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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