Врач из Томска сделал предложение колумбийке во время матча Польша - Колумбия

Врач из Томска Сергей Покидов сделал предложение гражданке Колумбии Руис Корреа Карэн Маргарите во время матча ЧМ-2018 Польша - Колумбия (0:3). Об этом в своем твиттере сообщил журналист "Матч ТВ" Евгений Евневич.

- На матче Колумбии и Польши случилась очень милая история. Сергей - врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн, - написал журналист. - Правда, было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии. Ох, как я переживал первые 40 минут. Йерри Мина –ты создал семью!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018