Во время матча Россия - Хорватия в Сочи ожидаются дожди

Руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко сообщил, что во время четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия ожидаются дожди кратковременного характера. Сегодня на Сочи обрушиля ливень, который прализовал город.

- На период матча ожидается выпадение осадков, но дожди будут уже вечером 7 июля, - приводит "Кубань 24" слова Ткаченко. - Они будут носить прерывистый и кратковременный характер. Я думаю, что они не сильно осложнят матч 1/4 финала.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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