Внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию для иностранных болельщиков

Проект, разрешающий до конца года посещать РФ с паспортом болельщика без виз, внесен в Госдуму, сообщили в аппарате нижней палаты парламента во вторник, информирует официальный сайт Госдумы. Авторами поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин, а также лидеры и депутаты всех четырех парламентских фракций. С инициативой о необходимости разработки законопроекта выступил Президент РФ Владимир Путин.

Как уточняется в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

"Закон "О подготовке и проведении в РФ Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" дополняется нормой, согласно которой в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в Россию и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года", - говорится в сообщении.