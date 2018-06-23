Власти Москвы просят не посещать фестиваль болельщиков на Воробьевых горах во время важных матчей ЧМ

Власти Москвы выступили с просьбой не посещать фестиваль болельщиков на Воробьевых горах в дни проведения особо популярных матчей чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Несмотря на то, что улицы центра города и фестиваля болельщиков в настоящее время работают "с перегрузкой", система безопасности столицы работает без нареканий и за прошедшие дни ЧМ-2018 не было зафиксировано значительных происшествий. Однако в настоящее время площадка фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности площадки фестиваля болельщиков могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности", - цитирует агентство "Москва" слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.



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