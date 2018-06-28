Власти Москвы поделятся опытом организации ЧМ с Катаром

Власти Москвы поделятся опытом организации чемпионата мира по футболу с коллегами из Катара, если они того заходят, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Эмиля Петросяна.
- Что касается властей Катара, то они пока не связывались, но если они с нами свяжутся, то мы с удовольствием поделимся опытом, - заявил Петросян.
Напомним, следующее мировое первенство, которое пройдет в 2022 году, примет Катар. Группа специалистов из этой страны приехали в Россию, чтобы изучить опыт организации турнира.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180628/1138670525.html