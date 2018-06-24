Власти Калининграда готовы к возможным происшествиям с английскими фанатами

Власти Калининграда готовы к внештатным ситуациям, которые могут произойти с английскими болельщиками во время чемпионата мира. В этом городе состоится матч группового этапа между Англией и Бельгией.

- На самом деле и мы действительно переживаем, потому что английские болельщики – не самая легкая публика, которую нам предстоит принять, - цитирует "РИА Новости" руководителя агентства по подготовке к ЧМ-2018 в Калининградской области Залину Ибрагимову. - Во взаимодействии с силовыми структурами мы отрабатываем разные реагирования на внештатные ситуации. Поэтому могу сказать, что на сегодняшний день мы готовы к приему английских болельщиков. Мы стараемся улучшать сервис, который предоставляем нашим гостям. Мы гостеприимный город и ждем всех.

Англия выступает в группе G. Она досрочно гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на этой стадии турнира. Ей предстоит встретиться с Бельгией (28 июня, Калининград).

Все о чемпионате мира: календарь, расписание матчей,

составы участников, все о 32 сборных, города и стадионы турнира – здесь