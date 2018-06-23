Владислав Радимов: "России лучше сыграть с Португалией, чем с Испанией"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов специально для "Спорт-Экспресса" прокомментировал возможного соперника сборной России в 1/8 финала чемпионата мира. По мнению Радимова, лучше сыграть с командой Португалии, чем Испании.



- Сейчас многие гадают, с кем лучше встретиться в 1/8 финала – с Португалией или Испанией. Думаю, первый вариант предпочтительнее. С португальцами нам будет легче. Хоть Криштиану Роналду и забивает в каждом матче, у его команды можно нащупать слабые места. Прежде всего в обороне. Испанцы же сразу оставят без мяча, вынудят отойти глубоко в оборону. Не факт, что справимся.





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Сборная России на чемпионате мира по футболу