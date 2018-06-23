Владислав Радимов: "Месси мне искренне жаль. Он как никто другой заслужил стать чемпионом мира"

Тренер, экс-полузащитник сборной России, ЦСКА, "Сарагосы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Зенита", чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Владислав Радимов специально для "Спорт-Экспресса" прокомментировал игру Лионеля Месси на чемпионате мира. После двух туров в активе команды одно очко.



- Что касается Месси, то визуально он не в оптимальной форме. Часто просто стоит, ждет мяча. С одной стороны, ему и бежать-то особо некуда. Против Аргентины все соперники сразу закрываются. С другой – должна же быть у команды идея! Как выходить из обороны, как принимать мяч в середине поля. А здесь – ничего! Фланги не работают, через центр не пробиться. Вот и получается, что мяч в атаку доставить некому. Смотреть на Аргентину неинтересно.

А Месси мне искренне жаль. Уж он как никто заслужил титул чемпиона мира. Видно, не судьба…



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