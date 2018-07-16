Владимир Жириновский: "Франция слабо играет. Там французов нет, сплошная Африка"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал финал чемпионата мира-2018, в котором Франция обыграла Хорватию (4:2). По словам политика, он болел за хорватов, а французы ему не нравятся из-за слабой игры и этнического состава команды.
- Большая часть стадиона была за хорватов, - сказал Жириновский.
- Месяц быстро пролетел?
- Конечно! Месяц раз! - и нет его! Весь мир в восторге, все смотрели, миллионы побывали здесь. Надо чаще проводить.
- За кого болели?
- За Хорватию. Первый тайм хорошо шли, но потом, видимо, устали. Все-таки славяне, близкий нам народ.
- А про французов что скажете?
- Слабо играют. Там французов нет, сплошная Африка.
Жириновский дал интервью, гуляя по Никольской улице. Ранее стало известно, что во время празднований его облили пивом.