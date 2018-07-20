Владимир Путин: "В идеале хозяевами стадионов должны быть клубы"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оптимальный вариант будущего стадионов, на которых проходили матчи чемпионата мира 2018 года, - чтобы они принадлежали футбольным клубам.

- В идеале - чтобы хозяином был клуб. И чтобы он все это делал: и в аренду сдавал, и коммерческую деятельность развивал. Тогда толк будет, тогда футбол будет развиваться. Иначе же будут затратные для футбола вещи, - сказал Путин.

В пятницу в Калининграде проходит совместное заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". Заседание посвящено итогам проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. (Илья АНДРЕЕВ)

"Иначе все закончится рынком". Путин - о том, что стадионы должны принадлежать клубам