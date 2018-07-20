Владимир Путин: "Сборная России поразила всех нас"

Президент РФ Владимир Путин во время совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" поблагодарил сборную России за выступление на чемпионате мира.

– И главный тренер, и тренерский штаб, и сами ребята сражались очень достойно, – подчеркнул глава государства. – Были настоящей командой. Поразили всех нас своей стойкостью и упорством. Важно сохранить боевой настрой и сплоченность.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова вышла в 1/4 финала домашнего турнира.