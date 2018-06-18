Владимир Петкович: "Это хорошее начало для сборной Швейцарии"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович - о матче со сборной Бразилии (1:1) на ЧМ-2018.

- Я думаю, что получился неплохой матч, - цитирует тренера ТАСС. - Я горжусь своей командой, хотя у соперника было больше шансов. Они не утратили мотивацию. Мы старались прессинговать и проводить атаки. Это хорошее начало для нас. Во втором тайме я сказал действовать игрокам более собраннее, избегать ошибок, играть в чужой зоне. В итоге мы хорошо отыграли. Надеюсь, что они в нас усмотрели серьезного конкурента. Может быть, наши игроки со слишком большой серьезностью относятся к игре, наша команда в течение 22 матчей проиграла только один раз, а это говорит о многом. Держаться на таком высоком уровне нелегко.

Единственный мяч в составе бразильцев забил Филиппе Коутинью. У швейцарцев отличился Стивен Цубер.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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