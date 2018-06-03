Владимир Габулов: "Сейчас вся концентрация – только на сборной"

Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов в интервью "СЭ" заявил, что пока не знает, продолжит ли карьеру в бельгийском "Брюгге". В январе этого года Габулов подписал с "Брюгге" полуторалетний контракт.



– Оставшийся год контракта с "Брюгге" планируете отработать до конца?



– Сейчас вся концентрация – только на сборной. Переключился мгновенно, все остальное отбросил в сторону. А дальше будет видно. (Игорь РАБИНЕР)

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Полное интервью Владимира Габулова