06:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Габулов: "Сейчас вся концентрация – только на сборной"


Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов в интервью "СЭ" заявил, что пока не знает, продолжит ли карьеру в бельгийском "Брюгге". В январе этого года Габулов подписал с "Брюгге" полуторалетний контракт.

– Оставшийся год контракта с "Брюгге" планируете отработать до конца?

– Сейчас вся концентрация – только на сборной. Переключился мгновенно, все остальное отбросил в сторону. А дальше будет видно. (Игорь РАБИНЕР)

 

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