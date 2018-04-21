Виталий Мутко: "Вся инфраструктура ЧМ-2018 должна быть передана ФИФА 24 мая"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что все объекты инфраструктуры чемпионата мира-2018 должны быть переданы в управление ФИФА и оргкомитета турнира 24 мая.

- Наша задача – 24 мая всю инфраструктуру, стадионы, базы проживания команд, тренировочные площадки передать ФИФА и оргкомитету и начать операционную деятельность, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко.



В субботу вице-премьер РФ провел инспекционные визиты на объекты чемпионата мира в Самаре и Саранске.