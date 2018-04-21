20:33 21 апреля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виталий Мутко: "Вся инфраструктура ЧМ-2018 должна быть передана ФИФА 24 мая"


Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что все объекты инфраструктуры чемпионата мира-2018 должны быть переданы в управление ФИФА и оргкомитета турнира 24 мая.

- Наша задача – 24 мая всю инфраструктуру, стадионы, базы проживания команд, тренировочные площадки передать ФИФА и оргкомитету и начать операционную деятельность, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко.

В субботу вице-премьер РФ провел инспекционные визиты на объекты чемпионата мира в Самаре и Саранске. 

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180421/1135831292.html

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