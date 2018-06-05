Виталий Мутко уверен, что сборная России движется в правильном направлении

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой Турции (1:1), который состоялся во вторник в Москве.

- Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией, - сказал Мутко. - Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций. Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

- Был очевидный провал в центре обороны. Вас это не пугает?



- Просто одна ошибка. Я провала не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели. Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

Матч с Турцией был последним для сборной России перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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