Виталий Мутко: "Участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия"

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко отметил, что участие таких звезд мирового футбола, как аргентинец Диего Марадона и итальянец Фабио Каннаваро, в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2018 года станет украшением всего мероприятия. Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

- Здорово, что в жеребьевке примут участие чемпионы мира, известные футболисты, потому что это с одной стороны украшение мероприятия, а с другой - ее объективность, - цитирует ТАСС Мутко. - Я только положительно это оцениваю. Это хороший сигнал для болельщиков. Надеюсь, что жеребьевка пройдет на хорошем уровне.

Вообще вы видите, как билеты раскупаются, какой большой интерес к чемпионату мира. Только одна аккредитация показывает, что сегодня есть огромный интерес у всей пишущей прессы. Не в первый раз к нам приезжают звезды, у нас по стране идет тур кубка. Все это популяризирует футбол.