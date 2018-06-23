Виталий Мутко: "Приезжайте в нашу сборную и берите допинг-пробы в любое время"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение по поводу просьб в иностранных СМИ проверить сборную России на допинг.

– Как реагируете на очередные просьбы иностранных СМИ проверить нашу сборную на допинг?

– Сколько уже проверяют нашу команду за последние полтора – два года... За последний год было взято триста проб. Я не знаю, что еще нужно. Что касается чемпионата мира, то здесь после каждого матча жребием выбираются футболисты, в том числе и сборной России. Никаких проблем нет. Если такой подход, то можно спрашивать и по другим командам. Люди на девяносто четвертой минуте прессингуют и находятся в хорошем состоянии. Можно и по сборной Англии задавать такие вопросы. Это просто разговоры, попытка на что-то повлиять. Десятки раз говорил, что у нас никогда не было и не будет никаких государственных программ покрывательства допинга. Это клевета и попытка дискредитировать российский спорт. У нас другой вектор развития спорта.

Вы видите современные центры, базы, поддержка спортсменов и детско-юношеского спорта, индивидуальная работа с каждым спортсменом. Я уже раз двадцать говорил, что Сочи мы выиграли честно и в одну калитку. Не наша вина, что многие страны провалились. Наверное, это они испугались привезти много спортсменов с терапевтическими разрешениями. Вектор надо сместить и сказать, наконец, правду. А у нас сборная открытая. Приезжайте и берите пробы с любое время дня и ночи. При этом наша сборная не под нашим контролем, а под контролем ФИФА. Кому-то же надо верить. Не мы контролируем, а международное футбольное сообщество. Я абсолютно спокоен за это. И мы знаем цену таким обращениям. Когда нам задают такие вопросы, мы на них спокойно отвечаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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