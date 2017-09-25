Виталий Мутко: "Правительство жестко контролирует подготовку инфраструктуры ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заверил, что инфраструктура чемпионата мира-2018 будет готова в срок. В понедельник в Москве состоялось заседание совета оргкомитета "Россия-2018" при участии ФИФА, первое после проведения Кубка конфедераций.

- Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой. Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня, - цитирует ТАСС Мутко. - Нужно отметить, что ФИФА выразила нам огромную признательность за проведение Кубка конфедераций, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, как волонтерская, подготовка тренировочных баз. В целом это получило наивысшую оценку.

Все в рабочем порядке. Завтра начинается инспекционный визит ФИФА, многие вопросы мы перенесли на него, чтобы они могли внимательно ознакомиться с ними. Уже по итогам визита мы ответим на все возникшие вопросы.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.