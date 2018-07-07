07:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виллиан извинился перед фанатами за вылет с ЧМ-2018


Полузащитник сборной Бразилии Виллиан после поражения от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2) принес извинения болельщикам. По его словам, бразильцы мечтали минимум о выходе в финал.

– Мы очень сильно расстроены, – цитирует "Р-Спорт" Виллиана. – Нам тяжело смириться с этим проигрышем, ведь мы мечтали как минимум о выходе в финал. Я прошу прощения у всех бразильских болельщиков, они ждали от нас победы.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180707/1139041192.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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