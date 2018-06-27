Виктория Лопырева: "Все потрясены высоким уровнем организации турнира"

Посол чемпионата мира 2018 года​ Виктория Лопырева заявила, что все легенды футбола, с которыми ей удалось пообщаться, поражены уровнем организации турнира в России. По ее словам, до старта мирового первенства её работа заключалась в том, чтобы развеять страхи иностранных болельщиков, связанные с Россией.

- Все буквально потрясены высоким уровнем организации, а ведь это люди, посетившие множество таких событий, – им есть с чем сравнить!, – цитирует Лопыреву "РИА Новости". - Сейчас уже видно, что мой прогноз полностью оправдался. То, что сейчас происходит в России, – это настоящий праздник футбола, а прогнозы скептиков и некоторых зарубежных медиа не оправдались. Огромное количество болельщиков повсюду.