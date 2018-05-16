Виктория Лопырева: "ЧМ-2018 – шанс доказать, что пропаганда не всегда соответствует реальному положению дел"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в интервью RT рассказала об участии в съемках фильма BBC о российском футболе и его фанатах. "Мисс Россия-2003" отметила, что ее участие в британском проекте – шанс рассказать иностранцам правду о своей родине.

– В данный момент вся моя работа свелась к тому, чтобы рассказать иностранцам о России, о наших людях и о том, почему чемпионат мира важен для нас, – сказала Лопырева. – Как россиянка, я уверена, что в сложившейся ситуации мундиаль – это шанс доказать, что пропаганда не всегда соответствует реальному положению дел.

В связи с этим мы должны сделать все возможное, чтобы соревнования прошли на высшем уровне и каждый болельщик ощутил атмосферу праздника, свободного от политики. Этой же цели служат трофи-туры, в которых я принимаю участие, а также организованный в Дубае фестиваль русской культуры "Матрешка".

– Вы не были удивлены приглашением BBC, учитывая тот факт, что совсем недавно этот же канал показал фильм, в котором российские фанаты показаны не в лучшем свете?

– Я уверена, что мое участие в данном фильме было необходимо, так как я получила возможность рассказать правду о своей стране и родном городе. Любая агрессия возникает из-за недостатка информации, поэтому важно преподнести информацию в такой форме, чтобы у противоположной стороны мнение поменялось к лучшему.

– Правда ли, что западные СМИ враждебно настроены по отношению к России?

– Все СМИ настроены по-разному, обобщать не стоит. Но моя задача как посла чемпионата мира заключается в том, чтобы убедить всех, кто настроен против нас, что в Россию стоит приехать и понять на собственном опыте, что негативная информация о наших болельщиках, о нашем футболе преувеличена.

– Насколько сильно искажено представление о России у иностранцев?

– В этом случае также все зависит от конкретной страны. Приведу такой пример. Во время визита в Судан ко мне многие изначально очень настороженно отнеслись. Местным функционерам было сложно представить, что белокожая девушка может что-то рассказать о футболе. Но после моего выступления сразу несколько человек поблагодарили меня на русском языке и заверили, что обязательно приедут в Россию на мундиаль.

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

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